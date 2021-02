Lascio ma non troppo. Lo strappo di Battista non convince il M5S. Di Maio: «Credo che non sarà un addio» (Di venerdì 12 febbraio 2021) «A riveder le stelle». L’ultimo verso dell’Inferno dantesco, preso in prestito dall’ultimo pasionario del Movimento 5 stelle, per concludere un travaglio durato troppo a lungo. Fuori dal parlamento in questa legislatura, ma baluardo esterno dei principi fondativi dei grillini, Alessandro Di Battista non ce l’ha fatta a reggere l’ennesima torsione di una forza nata per cancellare la vecchia politica e che, con i partiti tradizionali, è dovuta a scendere tre volte, per tre governi, a patti. «Questa scelta di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, in un governo nato per sistematizzare il M5s e buttare giù un presidente per bene come Conte non riesco a superarla». Il commiato su Facebook è stato visualizzato un milione di volte In meno di 24 ore, il suo commiato su Facebook è stato visualizzato oltre un ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) «A riveder le stelle». L’ultimo verso dell’Inferno dantesco, preso in prestito dall’ultimo pasionario del Movimento 5 stelle, per concludere un travaglio duratoa lungo. Fuori dal parlamento in questa legislatura, ma baluardo esterno dei principi fondativi dei grillini, Alessandro Dinon ce l’ha fatta a reggere l’ennesima torsione di una forza nata per cancellare la vecchia politica e che, con i partiti tradizionali, è dovuta a scendere tre volte, per tre governi, a patti. «Questa scelta di sedersi con determinati personaggi, in particolare con partiti come Forza Italia, in un governo nato per sistematizzare il M5s e buttare giù un presidente per bene come Conte non riesco a superarla». Il commiato su Facebook è stato visualizzato un milione di volte In meno di 24 ore, il suo commiato su Facebook è stato visualizzato oltre un ...

