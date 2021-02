L'appello-bis conferma la condanna a 30 anni per l'infermiera killer (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 30 anni per Laura Taroni, l'infermiera 'killer' accusata di aver ucciso il marito e la madre con un mix di farmaci in concorso con il medico e amante Leonardo Cazzaniga, nel 2013. Il collegio di togati e popolari, presieduto dalla giudice Valeria De Risi, dopo una camera di consiglio di oltre 4 ore, ha pronunciato la sua sentenza, mentre l'infermiera, reclusa al carcere di Como, non ha partecipato all'udienza. Si tratta della terza pronuncia di condanna nei confronti dell'infermiera 44enne, ma questa volta è stata esclusa l'aggravante della premeditazione. A chiedere la condanna era stata la sostituta pg di Milano, Nunzia Ciaravolo, nella sua requisitoria ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - La Corte d'di Milano hato laa 30per Laura Taroni, l'' accusata di aver ucciso il marito e la madre con un mix di farmaci in concorso con il medico e amante Leonardo Cazzaniga, nel 2013. Il collegio di togati e popolari, presieduto dalla giudice Valeria De Risi, dopo una camera di consiglio di oltre 4 ore, ha pronunciato la sua sentenza, mentre l', reclusa al carcere di Como, non ha partecipato all'udienza. Si tratta della terza pronuncia dinei confronti dell'44enne, ma questa volta è stata esclusa l'aggravante della premeditazione. A chiedere laera stata la sostituta pg di Milano, Nunzia Ciaravolo, nella sua requisitoria ...

