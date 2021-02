Kate Middleton e William «stanno cercando il figlio numero 4»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il principe William e Kate Middleton, già genitori di George, Charlotte e Louis, «stanno cercando il figlio numero 4». Lo ha rivelato una fonte a Us Weekly, spiegando: «Kate ha sempre sognato di avere quattro bambini. Ma la pandemia da coronavirus l’aveva resa titubante. Ora però, con i vaccini, si intravede la luce alla fine del tunnel. E ad aprile George e Charlotte dovrebbero tornare a scuola. La duchessa, perciò, adesso è pronta a riprovare». Oltre che col coronavirus, il sogno della Middleton di allargare la famiglia si è scontrato con un altro intoppo. Le perplessità del marito. Nel 2019, durante il royal tour in Irlanda del Nord, a chi le chiedeva di «un bebè numero 4» la duchessa rispose: «Penso che William sarebbe preoccupatissimo».

Durante una videochiamata con un gruppo di studenti, dietro le spalle dei duchi di Cambridge sbuca un'immagine mai vista dei principini: l'amore per i tre figli, lo sfondo più bello in epoca di smart ...