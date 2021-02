Inchiesta rifiuti Maddaloni, assolta anche in appello l’ex assessora Cecilia D’Anna per non aver commesso il fatto (Di venerdì 12 febbraio 2021) La seconda sezione penale della Corte di appello di Napoli (presidente Marta Di Stefano) ha confermato la sentenza di piena assoluzione “per non avere commesso il fatto” dell’ex assessore del Comune di Maddaloni (Caserta) Cecilia D’Anna, difesa dagli avvocati Alfredo Sorge e Mario Corsiero emessa in primo grado, nel novembre 2019, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici hanno respinto l’appello presentato dal pubblico ministero Urbano. D’Anna venne coinvolta e arrestata per corruzione unitamente alla sua compagna, e sindaco dell’epoca, Rosa De Lucia (che patteggiò la pena) ed all’imprenditore Alberto di Nardo (condannato in primo grado in abbreviato) che gestiva il servizio trasporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) La seconda sezione penale della Corte didi Napoli (presidente Marta Di Stefano) ha confermato la sentenza di piena assoluzione “per nonil” delassessore del Comune di(Caserta), difesa dagli avvocati Alfredo Sorge e Mario Corsiero emessa in primo grado, nel novembre 2019, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici hanno respinto l’presentato dal pubblico ministero Urbano.venne coinvolta e arrestata per corruzione unitamente alla sua compagna, e sindaco dell’epoca, Rosa De Lucia (che patteggiò la pena) ed all’imprenditore Alberto di Nardo (condannato in primo grado in abbreviato) che gestiva il servizio trasporto ...

