Governi a termine e termini del governo (Draghi) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da un canto, tutti i Governi sono “a termine” perché finiscono il loro mandato se, con la scadenza naturale della fine della legislatura, il nuovo Parlamento non si affida a una loro riedizione. Da un altro, nessun governo è “a termine” perché nel corso di una legislatura restano con pienezza di funzioni e di poteri sino a quando hanno la fiducia delle Camere. Questo semplice principio, incardinato nella nostra Costituzione, deve fare riflettere il giorno in cui viene, presumibilmente, formato il governo presieduto dal prof. Mario Draghi. È necessario ricordarlo perché nell’ultima riunione della direzione del Partito Democratico (Pd) è stata presentata l’ipotesi che questo governo (la cui nascita rappresenta una nuova sconfitta, tra le tante, della Segreteria del Pd) ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da un canto, tutti isono “a” perché finiscono il loro mandato se, con la scadenza naturale della fine della legislatura, il nuovo Parlamento non si affida a una loro riedizione. Da un altro, nessunè “a” perché nel corso di una legislatura restano con pienezza di funzioni e di poteri sino a quando hanno la fiducia delle Camere. Questo semplice principio, incardinato nella nostra Costituzione, deve fare riflettere il giorno in cui viene, presumibilmente, formato ilpresieduto dal prof. Mario. È necessario ricordarlo perché nell’ultima riunione della direzione del Partito Democratico (Pd) è stata presentata l’ipotesi che questo(la cui nascita rappresenta una nuova sconfitta, tra le tante, della Segreteria del Pd) ...

beefis69 : @PoliticaPerJedi D'accordo, ma il termine non l'hanno inventato loro; i giornalisti l'hanno sdoganato all'indomani… - Fiammetta1966 : @piplaar Mi scusi, ma in tre anni di governo una battaglia identitaria si porta a termine. Qui invece nulla è stato… - gsartecucina : Profumo di moneta e di potere? Guariscono d improvviso e tornano! Montagne di soldi fatti tra governi e imprenditor… - AmbrosinoSalva3 : Il paese non ha mai avuto un programma di governo che abbracci tutti i settori, industria, agricoltura,trasporti, i… - Claudio50086657 : @Antonio80155302 Per quello che ne so io, noi siamo una repubblica parlamentare e tutti i governi devono ottenere l… -