Esplosione a Uomini e Donne | Tina attacca pesantemente Gemma

(Di venerdì 12 febbraio 2021): nuovo episodio della faida traCipollari eGalgani, con la dama torinese che l’ha definita in modo ignobile(Instagram): nuovo episodio del dating show in onda su Canale5. Nella scorsa puntata abbiamo finalmente assistito alla scelta di Davide che ha sorpreso i fan. Tutti avrebbero scommesso su Chiara, ma un’esterna che c’è stata tra lui e Beatrice ha cambiato le carte in tavola. È stato lo stesso Davide a fare questa ammissione al centro dello studio.el corso della puntata ha voluto anche ringraziare Beatrice “Non ho preparato grandi discorsi, questa matsono andato in crisi perché avevo paura di perdere una persona. Forse non seguirò quello che è stato ...

lovelydolly22 : RT @Cam4_IT: Quando un completino causa esplosione di ormoni tra gli uomini ???? @lovelydolly22 - Cam4_IT : Quando un completino causa esplosione di ormoni tra gli uomini ???? @lovelydolly22 - alberto_sanavia : #6febbraio 1440, #Venezia: una scintilla provocata dallo zoccolo di un #cavallo ?? nel reparto della polvere da spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Uomini

Il Tirreno

Una veradi simpatia: Samantha Curcio si è presentata come la nuova tronista die Donne ed ha già conquistato tutti. Mora, un viso bellissimo e tanta autoironia: questo mix l'ha ...... dal quale hanno lanciato 2 grossi petardi, la cuiha generato un forte boato, non ...00 alle successive ore 05:00 a carico dei duee di un'altro 45enne del posto, già noto alle Forze ...Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne, ha raccontato di essere dimagrita moltissimo in passato: non immaginereste mai quanto.I Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato ...