Ercolano, truffa a danni del Comune: indagati tre agenti della Municipale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre agenti della Polizia Municipale in servizio a Ercolano (Napoli) risultano indagati per truffa ai danni dell'ente. Da quanto si apprende, i tre vigili, ai quali è stata notificata l'informazione di garanzia, in orario di lavoro si sarebbero recati con l'auto di servizio in un autolavaggio per faccende personali. L'indagine è partita nel maggio 2020. Sull'episodio interviene il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto che dice: "Tre vigili urbani di Ercolano risultano indagati per truffa ai danni dell'Ente. Un fatto che danneggia l'immagine della città e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni. Applicheremo tutte le ...

