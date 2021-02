Elisabetta Canalis si è vaccinata e tira un sospiro di sollievo

Leggi su zon

(Di venerdì 12 febbraio 2021)si ècontro con il Covid-19 e si dice sollevata soprattutto per la sua mamma, che ora potrà riabbracciaretornerà presto in Italia per riabbracciare la sua mamma. Lo ha annunciato lei stessa sui social, dove ha mostrato il momento in cui finalmente ha ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna contro il Covid-19. La nota showgirl italiana vive infatti in America, a Los Angeles, da anni, insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler. “Mi è sembrata la fine di un incubo“, ha esordito. Poi ha aggiunto: “È stato un momento di felicità, con un retrogusto amaro perché mi sono chiesta quando mia madre potrà avere diritto in Italia alla sua dose”. La conduttrice e attivista, mostrando nelle sue Stories proprio il momento della vaccinazione, il ...