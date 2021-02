È un giallo l'avvelenamento da monossido di carbonio di Valerio Massimo Manfredi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Sono un mistero le cause dell'intossicazione da monossido di carbonio dello scrittore Valerio Massimo Manfredi e della donna che era con lui, l'autrice Antonella Prenner. , Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo le cure in camera iperbarica dell'unità operativa complessa dell'ospedale Misericordia di Grosseto, Manfredi ha superato la notte. Le sue condizioni sono sempre critiche, ma stabili. La prognosi rimane riservata. Lo scrittore era stato trasferito ieri in elicottero dopo essere stato inizialmente trasportato al San Camillo di Roma proprio perché a Grosseto era disponibile una camera iperbarica dove poter essere trattato in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio. Lo scrittore era in casa con la scrittrice ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Sono un mistero le cause dell'intossicazione dadidello scrittoree della donna che era con lui, l'autrice Antonella Prenner. , Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo le cure in camera iperbarica dell'unità operativa complessa dell'ospedale Misericordia di Grosseto,ha superato la notte. Le sue condizioni sono sempre critiche, ma stabili. La prognosi rimane riservata. Lo scrittore era stato trasferito ieri in elicottero dopo essere stato inizialmente trasportato al San Camillo di Roma proprio perché a Grosseto era disponibile una camera iperbarica dove poter essere trattato in seguito ad una intossicazione dadi. Lo scrittore era in casa con la scrittrice ...

