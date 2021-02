Draghi sale al Colle con la benedizione dei grillini. (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Redazione. Su Rousseau vince il “Sì” al sostegno del Governo Draghi che finalmente potrà salire al Quirinale e dare corso al suo mandato: Salvare l’Italia,... Leggi su freeskipper (Di venerdì 12 febbraio 2021) di Redazione. Su Rousseau vince il “Sì” al sostegno del Governoche finalmente potrà salire al Quirinale e dare corso al suo mandato: Salvare l’Italia,...

Zona gialla e arancione, spostamenti fra Regioni: stop prorogato al 5 marzo

Si sa che in alcune Regioni l'indice di Rt, cioè quello della diffusione del virus, sale ma si ... È stato anche sentito il presidente incaricato Mario Draghi, perché sarebbe staro poco accettabile, da ...

Draghi da Mattarella al Quirinale/ Diretta video giuramento Governo e Ministri

... poi annunciati a breve giro fuori dalle sale del Quirinale. Nelle ore successive dovrebbe tenersi ...Chigi il tradizionale " passaggio della campanella " vedrà di fronte Giuseppe Conte e Mario Draghi: ...

Scioglimento della riserva, giuramento e fiducia: ecco la roadmap di Draghi

La sfida di Draghi: puntiamo su di loro, a partire dal nuovo Recovery. I numeri della «generazione perduta»: in 10 anni sono 250mila quelli emigrati e la disoccupazione è in media al 35% ...

Draghi oggi sale al Quirinale con la lista dei Ministri

Draghi oggi sale al Quirinale con la lista dei Ministri. Dopo il sì del Movimento 5 Stelle arrivato dal voto sulla piattaforma Rousseau il premier incaricato Mario Draghi è pronto già oggi al Colle pe ...

