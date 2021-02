Cortina 2021, perché Sofia Goggia mancherà a tutti nella discesa dei Mondiali (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci - Giù dalle Tofane, di Sofia Goggia si sentirà la mancanza. La campionessa olimpica di discesa, oro a Pyeong Chang 2018 è la freccia che ci manca nella discesa mondiale in programma sabato 13 febbraio (Dirette Tv alle 11). Non c’è nulla da fare: le azzurre, pur motivate e tenaci, potranno essere, salvo sorprese, solo delle ottime co protagoniste, senza però suonare un assolo vincente, come avrebbe potuto essere quello di Sofia che si è infortunata a Garmisch Partenkirchen alla vigilia dei Mondiali di Cortina 2021, rimediando una frattura al piatto tibiale che la terrà out per almeno due mesi. FiloSofia Per capire quanta ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021)di sci - Giù dalle Tofane, disi sentirà la mancanza. La campionessa olimpica di, oro a Pyeong Chang 2018 è la freccia che ci mancamondiale in programma sabato 13 febbraio (Dirette Tv alle 11). Non c’è nulla da fare: le azzurre, pur motivate e tenaci, potranno essere, salvo sorprese, solo delle ottime co protagoniste, senza però suonare un assolo vincente, come avrebbe potuto essere quello diche si è infortunata a Garmisch Partenkirchen alla vigilia deidi, rimediando una frattura al piatto tibiale che la terrà out per almeno due mesi. FiloPer capire quanta ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - CorriereAlpi : TURISMO BIANCO / Lo sci in Veneto potrebbe essere permesso solo al termine dei Mondiali di Cortina, il che signific… - tribuna_treviso : TURISMO BIANCO / Lo sci in Veneto potrebbe essere permesso solo al termine dei Mondiali di Cortina, il che signific… - TV7Benevento : Cortina 2021: domani discesa femminile, azzurra Marsaglia prima a partire... - mattinodipadova : TURISMO BIANCO / Lo sci in Veneto potrebbe essere permesso solo al termine dei Mondiali di Cortina, il che signific… -