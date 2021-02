Confermati Di Maio | Speranza | Lamorgese e Franceschini Franco-Economia | Orlando-Lavoro | Giorgetti-Sviluppo

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi è arrivato al Quirinale da Sergio Mattarella alle 19 in punto per sciogliere la riserva, con la lista dei ministri. Il momento della svolta, dopo giorni dinel massimo riserbo, in stretto contatto con... Segui su affaritaliani.it