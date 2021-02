Cologno al Serio | fugge a tutta velocità e prova a investire i carabinieri | arrestato

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Idella Compagnia di Treviglio hannoM.M.B., cittadino marocchino di 30 anni residente a Spirano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in seguito alla fuga a bordo della sua auto inseguita dai militari del Comando Stazione di Urgnano. Poco prima delle otto del mattino, alla Centrale Operativa era pervenuta la segnalazione di una Ford Ka di colore grigio che percorreva la via Circonvallazione dialad elevata, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. L’operatore del 112, considerato anche il rischio per l’imminente apertura delle scuole, ha inviato sul posto un equipaggio per le ricerche che, coadiuvato anche da un elicottero dell’Arma di Orio al, ha rintracciato la vettura ferma in un distributore. I militari ...