Chelsea, Tuchel coccola Hazard: «Che talento, avrà un grande futuro»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, si coccola la stellina Kai Havertz che fino ad ora non si è mostrato ai livelli visti con la maglia del Bayer Leverkusen. Le sue parole. «È sicuro di sé, molto umile e di grande talento. Sono convinto che avrà un grande futuro in questo club. Sono abbastanza sicuro vedremo lo stesso giocatore visto a Leverkusen, ha un grande potenziale e può mostralo in campo».

