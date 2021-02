«Casa è dove c’è amore» (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’amore è nell’aria, ma anche a EuroMilano che, in occasione di San Valentino, ha presentato la sua nuova campagna «L’amore è…». Un progetto dedicato a tutti gli innamorati, a tutte le forme d’amore, e anche a quel luogo che da sempre è il coronamento di ogni love story che si rispetti: la casa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’amore è nell’aria, ma anche a EuroMilano che, in occasione di San Valentino, ha presentato la sua nuova campagna «L’amore è…». Un progetto dedicato a tutti gli innamorati, a tutte le forme d’amore, e anche a quel luogo che da sempre è il coronamento di ogni love story che si rispetti: la casa.

Sarastellina3 : RT @NelleMarche: Oggi si prevedono dei cambiamenti atmosferici con freddo dalla Russia. Non lasciali al freddo,portiamoli al calduccio. Si… - danielarom12570 : RT @NelleMarche: Oggi si prevedono dei cambiamenti atmosferici con freddo dalla Russia. Non lasciali al freddo,portiamoli al calduccio. Si… - dbddany : RT @NelleMarche: Oggi si prevedono dei cambiamenti atmosferici con freddo dalla Russia. Non lasciali al freddo,portiamoli al calduccio. Si… - vaniatoni2 : RT @VaniaToni1: Lo storico trasferito all'ospedale di Grosseto dove lotta tra la vita e la morte Ricoverata d'urgenza anche la scrittrice #… - Kiarachanel88 : RT @tvbusiness24: ??432 Park Avenue: il #grattacielo da record di #NY dove una casa costa 90 milioni. L’altra faccia della medaglia: tubi ro… -