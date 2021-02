Capodanno cinese: quest’anno è l’anno del bue, e guarda un po’ è l’animale “resiliente” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizia oggi e andrà avanti per 15 giorni il Capodanno cinese, la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunità cinese in patria e nel mondo. Due settimane di festeggiamenti per arrivare poi alla grande conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne. Il Capodanno cinese (Photo by Johanes Christo/NurPhoto via Getty Images) Capodanno cinese: è l’anno del bue La buona notizia è che si esce dall’anno del topo, portatore di sconvolgimenti, per entrare in quello del Bue (o bufalo) che rappresenta, invece, solidità, tranquillità, prosperità e il riscatto dai momenti difficili. Forza, coraggio e saggezza e “resilienza”. Doti fondamentali in questo periodo cruciale per uscire dalla crisi post pandemia. Un anno ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inizia oggi e andrà avanti per 15 giorni il, la ricorrenza tradizionale più importante per tutta la comunitàin patria e nel mondo. Due settimane di festeggiamenti per arrivare poi alla grande conclusione con l’altrettanto tradizionale Festa delle Lanterne. Il(Photo by Johanes Christo/NurPhoto via Getty Images): èdel bue La buona notizia è che si esce daldel topo, portatore di sconvolgimenti, per entrare in quello del Bue (o bufalo) che rappresenta, invece, solidità, tranquillità, prosperità e il riscatto dai momenti difficili. Forza, coraggio e saggezza e “resilienza”. Doti fondamentali in questo periodo cruciale per uscire dalla crisi post pandemia. Un anno ...

