“Bridgerton”: cosa aspettarsi dalla seconda stagione, parla Jonathan Bailey (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attore veste i panni di Anthony fratello maggiore della famiglia Bridgerton “Bridgerton” quasi ridondante ripeterlo è stato il caso tv degli ultimi mesi insieme forse alla serie Netflix “La Regina degli Scacchi”. Come annunciato dalla casa di produzione di Shondaland e dalla stessa piattaforma di streaming ci sarà una seconda stagione. Il materiale narrativo non manca visto che la trama si basa sulla saga dei libri di Julia Quinn. I nuovi episodi si baseranno sul personaggio di Anthony il fratello maggiore di casa Bridgerton. In una intervista a Vogue ha parlato l’attore protagonista, Jonathan Bailey, che ha anche svelato come il suo debutto nella serie sia stata una scena di sesso che comunque lo ha sì messo alla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attore veste i panni di Anthony fratello maggiore della famiglia” quasi ridondante ripeterlo è stato il caso tv degli ultimi mesi insieme forse alla serie Netflix “La Regina degli Scacchi”. Come annunciatocasa di produzione di Shondaland estessa piattaforma di streaming ci sarà una. Il materiale narrativo non manca visto che la trama si basa sulla saga dei libri di Julia Quinn. I nuovi episodi si baseranno sul personaggio di Anthony il fratello maggiore di casa. In una intervista a Vogue hato l’attore protagonista,, che ha anche svelato come il suo debutto nella serie sia stata una scena di sesso che comunque lo ha sì messo alla ...

361_magazine : #Bridgerton l'attore protagonista che veste i panni di #Anthony parla della seconda stagione - sunflowerxals : @chiamotuttiraga raga per quanto bello possa essere bridgerton io sta cosa non la accetto - VanityFairIt : Non avete una vita sessuale avvincente come quella di Daphne Bridgerton? Cosa fare lo abbiamo chiesto all'esperta - testachescoppia : Ecco cosa mi è successo con #Bridgerton ?? - stellifernox : Nell'ultima instagram story di Nicola mi sembra proprio che sta leggendo un copione ?? Derry Girls, Bridgerton S2 o proprio un'altra cosa? -