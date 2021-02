Bologna Benevento 1-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Dall’Ara”,si sono affrontate nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. E’ terminata in pareggio la sfida nel gelo bolognese (vento e nevicata che ha imbiancato il campo, soprattutto nella ripresa). Sansone ha sbloccato il match dopo appena un minuto, Viola nella ripresa ha trovato il pari con un colpo di tacco a porta vuota, su chiaro ed evidente errore di Skorupski in uscita. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Gol di Sansone – Sponda in area di Soriano per Barrow che difende bene la palla, dribbla Tuia, poi mentre sta per calciare Glik ...