Benevento | Inzaghi | «Guardiamo in faccia la realtà Futuro? Mi conoscete»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Filippo, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. PRESTAZIONE – «Volevamo essere intraprendenti, stando attenti a pressare a tutto campo per evitare la giocata di Danilo su Barrow. Ci sono state tante occasioni importanti, non sfruttate anche per le condizioni del terreno di gioco. Qualche tempo fa nessuno avrebbe mai pensato di venire a imporsi con autorevolezza sul campo del Bologna, abbiamo lottato sotto la neve e il presidente è orgoglioso di quello che abbiamo espresso. Un anno e mezzo fa eravamo in serie B, oggi abbiamo personalità e coraggio per provarci in ogni stadio. Stiamo crescendo, ma sapevamo ...