AstraZeneca ai 65enni I medici sulle barricate | Non lo vogliamo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Maria Sorbi L'ok dell'Oms non convince i camici bianchi. Gimbe: contagi in calo del 64% tra i sanitari L'Oms ha detto chiaramente che il vaccinopuò essere somministrato dai 18 anni in su, senza limiti di età. E quindi lo possono ricevere senza controindicazioni anche gli over 65. Ma la presa di posizione non rassicura, né placa le polemiche e i dubbi su quello che viene considerato da molti la Cenerentola dei vaccini, meno efficace degli altri. A schierarsi contro sono per primi idi Roma che si rifiutano categoricamente di ricevere il vaccino oxfordiano (di cui oggi verranno consegnate circa 300mila dosi). «Apprendiamo della convocazione di molti colleghi prevalentemente under 55 anni a cui viene destinato il vaccino- contesta Paolo Mezzana, portavoce deiliberi ...