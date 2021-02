Artifact un fallimento anche nella monetizzazione | parla Richard Garfield | ' Non volevamo manipolare i giocatori'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 12 febbraio 2021), il gioco di carte di Dota 2, sviluppato da Valve, non venne accolto molto favorevolmente dalla community al suo primo reveal. Il motivo principale? Sicuramente, per essere il gioco che avrebbe rilanciato la casa di Steam nel mondo dello sviluppo videogiochi, molti si aspettavano qualcosa di più importante ed epico (aspettative tradotte in un colossale boato di disapprovazione durante il suo reveal). Tuttavia, il primo grande scoglio da superare era sicuramente il suo bizzarro modello di vendita: 20 dollari per il gioco in sé, più le microtransazioni per acquistare le carte. Un modello diinusuale e, sicuramente, meno "accessibile" dei suoi rivali, come Hearthstone di Blizzard, a tutti gli effetti un free-to-play. Leggi altro...