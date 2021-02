Anziana uccisa a Montecassiano | arrestati figlia e nipote di nonna Rosina | La Procura | ' L' ha uccisa il giovane'

infoitinterno : Omicidio di Montecassiano: arrestati figlia e nipote di Rosina Carsetti, anziana uccisa la notte di Natale - bbeghella : RT @RaiNews: Il delitto nel giorno della vigilia di Natale - fabbri333 : Anziana morta a Montecassiano, arrestati figlia e nipote della vittima - Marche - - CatelliRossella : Anziana morta a Montecassiano, arrestati figlia e nipote della vittima - Marche - - infoitinterno : Anziana uccisa a Montecassiano, arrestati la figlia e il nipote -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana uccisa

La figlia è anche accusata di maltrattamenti all'e di aver diretto ed organizzato la cooperazione dei complici. I familiari avevano inscenato una rapina , raccontando di aver visto entrare in ...Sui familiari dell', che pochi giorni prima di essereaveva chiesto aiuto a un centro antiviolenze , il procuratore capo Giovanni Giorgio e il sostituto Vincenzo Carusi, con i ...AGI - La figlia e il nipote di Rosina Carsetti, uccisa la sera della vigilia di Natale, in una villetta di Montecassiano, in provincia di Macerata, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. La sv ...Per la Procura è stato il giovane a commettere materialmente il delitto. Coinvolto anche il marito 79enne della anziana, Enrico Orazi. Secondo gli inquirenti, sarebbe stata Arianna Orazi la "regista" ...