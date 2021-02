Valerio Massimo Manfredi: è grave lo scrittore, trovato privo di sensi nella sua abitazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione. Un incidente domestico, un’intossicazione da monossido di carbonio. E’ l’ipotesi più probabile di quanto accaduto allo scrittore e storico. Manfredi era in casa con la scrittrice Antonella Prenner, anche lei ritrovata priva di sensi. L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)è statodisua. Un incidente domestico, un’intossicazione da monossido di carbonio. E’ l’ipotesi più probabile di quanto accaduto alloe storico.era in casa con la scrittrice AntoPrenner, anche lei ritrovata priva di. L’allarme è stato dato dalla figlia dello. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - rtl1025 : ?? Lo #scrittore e storico Valerio Massimo #Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento a #Roma. Manfredi, s… - Noovyis : (Valerio Massimo Manfredi: è grave lo scrittore, trovato privo di sensi nella sua abitazione) Playhitmusic - - Rada00563645 : RT @paolorm2012: Valerio Massimo Manfredi: morto lo scrittore e archeologo, narratore di storia e di avventura - Il Fatto Quotidiano https:… -