‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 11/02/21 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mamma mia ragazzi sono tremendamente vecchia, sono proprio anziana. Io mi sento ancora una ragazzina ma devo prendere atto che sono sul viale del tramonto. Cioè ho passato tutto il trono di Davide Donadei a lamentarmi di quanto le corteggiatrici fossero piccine, di quanto sembrasse una serie tv di Disney Channel e via discorrendo e poi oggi presentano i due nuovi tronisti e praticamente mi sembrano usciti dal set di Notte prima degli esami. A questo punto, ragà, il problema non è più il loro ma mi sa che è il mio. Sono davvero diventata troppo vecchia per i troni classici. O forse Queen Mary vuole ben dividere il suo pubblico e vuole che tutti gli over 30 come me si interessino solo alle pelli cadenti della Galgani e alle ringhiate sbavanti di Armando Incarnato, mentre il Trono classico serve ad acchiappare quella stessa fetta di pubblico che si appassiona tipo alle coppie di Amici o ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mamma mia ragazzi sono tremendamente vecchia, sono proprio anziana. Io mi sento ancora una ragazzina ma devo prendere atto che sono sul viale del tramonto. Cioè ho passato tutto il trono di Davide Donadei a lamentarmi di quanto le corteggiatrici fossero piccine, di quanto sembrasse una serie tv di Disney Channel e via discorrendo e poi oggi presentano i due nuovi tronisti e praticamente mi sembrano usciti dal set di Notte prima degli esami. A questo punto, ragà, il problema non è più il loro ma mi sa che è il mio. Sono davvero diventata troppo vecchia per i troni classici. O forse Queen Mary vuole ben dividere il suo pubblico e vuole che tutti gli over 30 come me si interessino solo alle pelli cadenti della Galgani e alle ringhiate sbavanti di Armando Incarnato, mentre il Trono classico serve ad acchiappare quella stessa fetta di pubblico che si appassiona tipo alle coppie di Amici o ...

