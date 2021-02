“Una mamma imperfetta”: Alice Basso sorprende tutti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Solo pochi giorni fa è uscito il libro di Alice Basso, la bella influencer che ha conquistato milioni di followers grazie alla sua simpatia e al racconto veritiero che fa suoi social della sua vita, dove si destreggia tra il ruolo di mamma, moglie e donna in carriera. Il romanzo, il primo per lei, racconta proprio la bellezza di essere una “mamma imperfetta”. Il 3 Febbraio è uscito Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Solo pochi giorni fa è uscito il libro di, la bella influencer che ha conquistato milioni di followers grazie alla sua simpatia e al racconto veritiero che fa suoi social della sua vita, dove si destreggia tra il ruolo di, moglie e donna in carriera. Il romanzo, il primo per lei, racconta proprio la bellezza di essere una “”. Il 3 Febbraio è uscito Articolo completo: dal blog SoloDonna

poliziadistato : La mamma di una 13enne di Cuneo, ha salvato la vita di un coetaneo che la figlia ha conosciuto in un gruppo Whatsap… - thebursin___ : RT @moonshadow_369: Lui ha risposto con '??????' ad una foto di lei, struccata e in tuta, con un bambino in braccio. La vede mamma. La vede d… - thanksitsname : RT @thatsmyshitshow: Tommaso ha fatto il 4.7% di share. È arrivato quasi al 5% su una piattaforma che raggiunge neanche la metà. Ma ci ren… - scvglia : RT @Ibrielimovic: oggi una bambina di 12 anni alle medie è stata beccata mentre scriveva a un compagno un bigliettino con scritto 'mettimi… - GabrielaSansal1 : RT @thatsmyshitshow: Tommaso ha fatto il 4.7% di share. È arrivato quasi al 5% su una piattaforma che raggiunge neanche la metà. Ma ci ren… -

Ultime Notizie dalla rete : Una mamma Marzia Caccioppoli, 'la terra dei fuochi mi ha tolto il mio unico figlio, vivo per lottare'

"Quando ho saputo del report mi sono passati davanti agli occhi tutti i bambini che ho seguito e amato durante la malattia del mio Antonio e anche dopo. Ho pensato a una mamma che ha iniziato il percorso di lotta con noi, dopo aver perso il figlio a 9 anni e mezzo e l'anno scorso, a 48 anni, è morta anche lei di cancro, col solo peccato di esser nata e cresciuta a ...

Agata Reale: l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi racconta la sua malattia, la leucemia

Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito ", ha concluso la ballerina. L'arrivo della ... Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l'ago aspirato ogni tre mesi. ...

"Molestie a una mamma e alla sua bimba" il Resto del Carlino Atti osceni davanti all'asilo di Garbagnate, arrestato straniero che si denuda davanti a mamma e bimba

Arrestato ieri dai carabinieri di Garbagnate Milanese un 32enne straniero che si è denudato davanti a una bambina di 4 anni e a sua madre. L'episodio risale alle 16.30 di ...

Marito di Piera Napoli confessa perché e come ha ucciso la moglie

Il marito di Piera Napoli ha confessato l'omicidio della moglie, descrivendo quegli attimi di violenza e le motivazioni che lo hanno spinto.

"Quando ho saputo del report mi sono passati davanti agli occhi tutti i bambini che ho seguito e amato durante la malattia del mio Antonio e anche dopo. Ho pensato ache ha iniziato il percorso di lotta con noi, dopo aver perso il figlio a 9 anni e mezzo e l'anno scorso, a 48 anni, è morta anche lei di cancro, col solo peccato di esser nata e cresciuta a ...Fino a gennaio venivano a trovarmie marito ", ha concluso la ballerina. L'arrivo della ... Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controllivolta al mese e l'ago aspirato ogni tre mesi. ...Arrestato ieri dai carabinieri di Garbagnate Milanese un 32enne straniero che si è denudato davanti a una bambina di 4 anni e a sua madre. L'episodio risale alle 16.30 di ...Il marito di Piera Napoli ha confessato l'omicidio della moglie, descrivendo quegli attimi di violenza e le motivazioni che lo hanno spinto.