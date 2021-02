Una bomba carta esplode vicino a casa di Alessandra Moretti del Pd: “Sto bene, spero si sia trattato solo di un gesto goliardico” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una bomba carta è esplosa a Vicenza vicino all’abitazione dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Al momento non sono giunte rivendicazioni, le indagini non escludono nessuna ipotesi, anche il fatto che non ci sia necessariamente una matrice politica. L’esplosione, avvenuta tra le 2 e le 3 di martedì, ha svegliato i residenti del quartiere ma non ha provocato danni a persone o cose. “Io e la mia famiglia stiamo bene”, ha fatto sapere Moretti su Twitter. “La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro”. “Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi – continua – Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Unaè esplosa a Vicenzaall’abitazione dell’eurodeputata del Pd. Al momento non sono giunte rivendicazioni, le indagini non escludono nessuna ipotesi, anche il fatto che non ci sia necessariamente una matrice politica. L’esplosione, avvenuta tra le 2 e le 3 di martedì, ha svegliato i residenti del quartiere ma non ha provocato danni a persone o cose. “Io e la mia famiglia stiamo”, ha fatto saperesu Twitter. “La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro”. “Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi – continua – Mi auguro si siasemplicemente di un...

borghi_claudio : Venduta per 125mila euro la 'bomba' di Pino Pascali a fronte di una stima di 6 - 8 mila euro… - brandobenifei : Un forte abbraccio ad @ale_moretti, sotto la cui casa a Vicenza è stata fatta esplodere una bomba carta da ignoti m… - NicolaPorro : ???????????????????? oggi sgancia una bomba sul delegato ai servizi di #Conte. Ecco cosa è successo e cosa dovrebbero chiarir… - Raffael14504018 : tutti in soccorso della Vittima Moretti per la bomba..poi leggi (ANSA) - Una bomba carta è stata fatta esplode… - Datemidelmona : RT @ZanAlessandro: Solidarietà ad @ale_moretti, sotto la cui casa a Vicenza questa notte è stata fatta esplodere una bomba carta da dei vig… -