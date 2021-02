Toscana in arancione? Nardella: “Pronti ad estendere limitazioni” (Di giovedì 11 febbraio 2021) FIRENZE – “L’ordinanza sulle limitazioni nel week-end è confermata e quindi riguarderà anche questo fine settimana. E se necessario continueremo a mantenerla, soprattutto se il contagio, come in queste ore e in questi ultimi giorni, continua a crescere”. Lo annuncia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando coi giornalisti delle misure anti-assembramenti a margine dell’avvio delle vaccinazioni per gli under 55. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) FIRENZE – “L’ordinanza sulle limitazioni nel week-end è confermata e quindi riguarderà anche questo fine settimana. E se necessario continueremo a mantenerla, soprattutto se il contagio, come in queste ore e in questi ultimi giorni, continua a crescere”. Lo annuncia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando coi giornalisti delle misure anti-assembramenti a margine dell’avvio delle vaccinazioni per gli under 55.

