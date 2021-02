Svolta nel caso del camionista scomparso a Vigevano, due arresti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due persone sono state arrestate per la scomparsa di un camionista a Vigevano. Il 48enne sarebbe stato ucciso e poi gettato nel fiume Ticino. Vigevano (PAVIA) – La Svolta è arrivata nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2021: due persone sono state arrestate per la scomparsa di un camionista a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, la coppia sarebbe accusata di aver ucciso e poi gettato il corpo senza vita del 48enne nel fiume Ticino. Le ricerche sono in corso. “L’uomo – si legge nel provvedimento del fermo – sarebbe stato ucciso con pugni, calci e con l’utilizzo di uno strumento da muratore comunemente denominato mazzetta“. Il movente sarebbe legato a soldi e droga. La scomparsa La scomparsa dell’uomo risale allo scorso 3 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due persone sono state arrestate per la scomparsa di un. Il 48enne sarebbe stato ucciso e poi gettato nel fiume Ticino.(PAVIA) – Laè arrivata nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2021: due persone sono state arrestate per la scomparsa di un, in provincia di Pavia. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, la coppia sarebbe accusata di aver ucciso e poi gettato il corpo senza vita del 48enne nel fiume Ticino. Le ricerche sono in corso. “L’uomo – si legge nel provvedimento del fermo – sarebbe stato ucciso con pugni, calci e con l’utilizzo di uno strumento da muratore comunemente denominato mazzetta“. Il movente sarebbe legato a soldi e droga. La scomparsa La scomparsa dell’uomo risale allo scorso 3 ...

