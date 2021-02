Super-G femminile Mondiali Cortina 2021 | risultati e classifica | vince Gut-Behrami | decima Brignone

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lara Gut-si aggiudica il-Gdid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. L’atleta elvetica conquista la prima medaglia d’oro della manifestazione e lo fa rispettando il pronostico della vigilia. Quinta vittoria stagionale nel-G per la svizzera, che mette a referto il tempo di 1:25.51. Sul podio anche la connazionale Corinne Suter (+0.34), più precisa quest’oggi ma meno veloce, e la statunitense Mikaela Shiffrin (+0.47), la quale paga a caro prezzo un errore che le costa la vittoria. A completare la Top 5 Ester Ledecka e Kajsa Vickhoff Lie. La migliore azzurra è Federica, che chiude inposizione distante 1.09 dalla vetta. Buona prova dell’italiana, che riesce a non ...

DIRETTA- GMONDIALI SCI CORTINA: LARA GUT - BEHRAMI IN TESTA Lara Gut - Behrami è al comando del- Gdei Mondiali di sci Cortina 2021 . La campionessa svizzera sta confermando ......SEGUIRE LA GARA La diretta del- G maschile dei Mondiali di sci Cortina 2021 vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 13.00 , dato che è slittata pure la gara. ...Per la "piuma d'acciaio" un ritorno in pista al di sotto delle aspettative, dopo i rinvii dei giorni scorsi al Mondiale di Cortina ...La valdostana decima nel super-g iridato, parla delle condizioni della neve e di un tracciato dove mancava velocità. Bassino: 'Ho sciato abbastanza bene, ma contavano ...