Sondaggi, fiducia a Draghi da 6 su 10: indice raddoppiato in 3 mesi. Per il 62% l’ex governatore non c’entra niente con Monti (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’indice di fiducia di Mario Draghi alla vigilia della nascita del suo governo è del 62 per cento. E’ il dato fissato da Euromedia Research in un Sondaggio per La Stampa. Il dato è frutto di un sostegno quasi plebiscitario nel centrosinistra (94 per cento) e in particolare nel Pd (85), anche se il picco più alto è raggiunto tra gli elettori di Italia Viva, convinti che l’operazione che ha portato l’ex presidente della Bce alla soglia di Palazzo Chigi sia merito del loro leader Matteo Renzi. Nel centrodestra il tasso di fiducia di Draghi si abbassa un po’ ma disegna comunque un’ampia maggioranza: il 66 per cento nell’elettorato di Forza Italia, il 64 in quello di Fratelli d’Italia (che come noto resterà all’opposizione) e il 60 in quello della Lega (che invece a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’didi Marioalla vigilia della nascita del suo governo è del 62 per cento. E’ il dato fissato da Euromedia Research in uno per La Stampa. Il dato è frutto di un sostegno quasi plebiscitario nel centrosinistra (94 per cento) e in particolare nel Pd (85), anche se il picco più alto è raggiunto tra gli elettori di Italia Viva, convinti che l’operazione che ha portatopresidente della Bce alla soglia di Palazzo Chigi sia merito del loro leader Matteo Renzi. Nel centrodestra il tasso didisi abbassa un po’ ma disegna comunque un’ampia maggioranza: il 66 per cento nell’elettorato di Forza Italia, il 64 in quello di Fratelli d’Italia (che come noto resterà all’opposizione) e il 60 in quello della Lega (che invece a ...

