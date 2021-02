Scuole in Campania, ecco i dati sui contagi: “Aumento preoccupante” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Regione Campania: l’Unità di Crisi ha pubblicato i dati sui contagi nelle Scuole aggiornati al 9 febbraio. 29 focolai in sette giorni. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha pubblicato i dati dei contagi da Covid 19 nelle Scuole, aggiornati al 9 febbraio. Tali dati (trasmessi a tutti i Comuni della Campania e ai prefetti Leggi su 2anews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Regione: l’Unità di Crisi ha pubblicato isuinelleaggiornati al 9 febbraio. 29 focolai in sette giorni. L’Unità di Crisi della Regioneha pubblicato ideida Covid 19 nelle, aggiornati al 9 febbraio. Tali(trasmessi a tutti i Comuni dellae ai prefetti

