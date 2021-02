Scontro Agnelli-Conte, le Procura FIGC apre un’inchiesta. Convocato l’arbitro Chiffi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nemmeno un ora è passata dalla pronuncia del giudice sportivo che non aveva fatto alcun cenno ai comportamenti di Conte, Agnelli, Oriali e Paratici, che la FIGC comunica di aver aperto una inchiesta. Ecco la nota della Federazione: “Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato Convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi”. Foto: sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nemmeno un ora è passata dalla pronuncia del giudice sportivo che non aveva fatto alcun cenno ai comportamenti di, Oriali e Paratici, che lacomunica di aver aperto una inchiesta. Ecco la nota della Federazione: “Iltore Federale Giuseppe Chiné ha apertorelativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già statoil quarto ufficiale della gara, Daniele”. Foto: sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

