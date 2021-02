Programmi TV di stasera, giovedì 11 febbraio 2021. Su Canale5 il film «Il Diavolo veste Prada» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Meryl Streep in Il Diavolo veste Prada Rai1, ore 21.35: Che Dio ci Aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Pensaci tu!: Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese. Desideri: Scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Meryl Streep in IlRai1, ore 21.35: Che Dio ci Aiuti 6 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2020, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Pensaci tu!: Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese. Desideri: Scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che però non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri ...

IrlandaOggi : Stasera inizia la 6° stagione di #FirstDatesIRL, uno dei programmi più seguiti della tv irlandese. Il format è semp… - olitgiorgio : RT @zazoomblog: Programmi TV di stasera mercoledì 10 febbraio 2021. Su Rai2 nuovo appuntamento con «La Caserma» - #Programmi #stasera #merc… - MissAd_ : Non guardo programmi di politica stasera, preferisco guardare il disagio di #chilhavisto Anche se ho capito che i v… - Franciscktrue : RT @the_highsparrow: Invece di votare a scatola chiusa come il PD, i grillini improvvisamente fanno quello che fanno i partiti: chiedono as… - siwel44it : RT @the_highsparrow: Invece di votare a scatola chiusa come il PD, i grillini improvvisamente fanno quello che fanno i partiti: chiedono as… -