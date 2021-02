Pensioni invalidità 2021, quale reddito conta per l’aumento? Cortocircuito tra leggi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sulle Pensioni di invalidità e nello specifico sull’aumento concesso dopo 20 anni di battaglie con la sentenza 152/2020 si continua a discutere, perché sebbene sia stato un passo avanti importante, allo stesso tempo questa ha lasciato fuori gli invalidi parziali, compresi nel range 74-99% che continuano a reclamare eccessiva disparità di trattamento, e anche quanti pur invalidi al 100% si sono visti negare l’aumento a causa del paletto che prevede anche di considerare il reddito del coniuge e dunque di effettuarne il cumulo. Su tale questione anche le associazioni di categoria, ANMIC, in primis si stanno battendo, importante ricordarsi, dicono i disabili all’unisono nelle loro rimostranze, che l’invalidità é personale e questo continuo non sentirsi economicamente indipendenti dal ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sulledie nello specifico sulconcesso dopo 20 anni di battaglie con la sentenza 152/2020 si continua a discutere, perché sebbene sia stato un passo avanti importante, allo stesso tempo questa ha lasciato fuori gli invalidi parziali, compresi nel range 74-99% che continuano a reclamare eccessiva disparità di trattamento, e anche quanti pur invalidi al 100% si sono visti negarea causa del paletto che prevede anche di considerare ildel coniuge e dunque di effettuarne il cumulo. Su tale questione anche le associazioni di categoria, ANMIC, in primis si stanno battendo, importante ricordarsi, dicono i disabili all’unisono nelle loro rimostranze, che l’é personale e questo continuo non sentirsi economicamente indipendenti dal ...

