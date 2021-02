Pd: Zingaretti, 'evidente che dobbiamo mettere mano a struttura partito' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "E' evidente che dovremo mettere con radicalità mano alla struttura del partito, al suo radicamento". Lo ha detto Nicola Zingaretti replicando alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "E'che dovremocon radicalitàalladel, al suo radicamento". Lo ha detto Nicolareplicando alla Direzione del Pd.

