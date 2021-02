Omicidio Ilenia Fabbri: perquisizioni a carico dell’ex marito della 46enne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Prosegue senza sosta l’attività d’indagine sul giallo di Faenza, con gli inquirenti impegnati a risolvere gli interrogativi dietro la morte della 46enne Ilenia Fabbri. Tra le ipotesi sull’Omicidio della donna, sgozzata nella sua abitazione all’alba del 6 febbraio scorso, anche quella del delitto su commissione. Poche ore fa sarebbero scattate le perquisizioni a carico dell’ex marito: accertamenti nella casa e nell’autofficina dell’uomo. Giallo di Faenza: perquisizioni a carico dell’ex marito di Ilenia Fabbri Si intensifica la caccia al killer di Ilenia Fabbri, che vede gli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Prosegue senza sosta l’attività d’indagine sul giallo di Faenza, con gli inquirenti impegnati a risolvere gli interrogativi dietro la morte. Tra le ipotesi sull’donna, sgozzata nella sua abitazione all’alba del 6 febbraio scorso, anche quella del delitto su commissione. Poche ore fa sarebbero scattate le: accertamenti nella casa e nell’autofficina dell’uomo. Giallo di Faenza:diSi intensifica la caccia al killer di, che vede gli ...

infoitinterno : Omicidio Ilenia Fabbri/ Indagini in corso stamattina nell'autofficina dell'ex marito - infoitinterno : Omicidio Di Faenza, le ultime parole di Ilenia al suo assassino: «Chi sei?». Indagato l'ex marito, l'ipotesi del si… - infoitinterno : Omicidio Faenza, l’ex marito di Ilenia Fabbri indagato per concorso in omicidio - MediasetTgcom24 : Omicidio di Ilenia Fabbri, perquisite casa e officina dell'ex marito: indagato per omicidio in concorso… - rep_bologna : Omicidio di Faenza, l'ultimo grido di Ilenia all'assassino: 'Chi sei? Cosa vuoi?' [aggiornamento delle 10:41] -