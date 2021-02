Nuova sindrome collegata al Covid: primo caso Mis-c in Veneto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovo pericolo in Veneto con il primo caso di Mis-c su un bambino di 11 anni. La preoccupazione per una diffusione incontrollata. Una Nuova forma di contagio derivante dal virus del Covid ha preso piede in Veneto: è stato infatti ricoverato un bambino di 11 anni a Padova con sintomi di Mis-c, un infiammazione acuta multi-organo che provoca problemi respiratori anche gravi. Il bimbo è originario di San Donà di Piave ed aveva contratto circa un mese fa il Covid da asintomatico con tutta la famiglia, poi poco dopo è peggiorato, iniziando ad accusare problemi respiratori e ad avere febbre molto alta. Da li il ricovero e la diagnosi che ricollega la patologia e le diffuse macchie sul corpo al “Mis-c” che preoccupa e non poco i sanitari: “Mentre si sta ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovo pericolo incon ildi Mis-c su un bambino di 11 anni. La preoccupazione per una diffusione incontrollata. Unaforma di contagio derivante dal virus delha preso piede in: è stato infatti ricoverato un bambino di 11 anni a Padova con sintomi di Mis-c, un infiammazione acuta multi-organo che provoca problemi respiratori anche gravi. Il bimbo è originario di San Donà di Piave ed aveva contratto circa un mese fa ilda asintomatico con tutta la famiglia, poi poco dopo è peggiorato, iniziando ad accusare problemi respiratori e ad avere febbre molto alta. Da li il ricovero e la diagnosi che ricollega la patologia e le diffuse macchie sul corpo al “Mis-c” che preoccupa e non poco i sanitari: “Mentre si sta ...

