Mondiale Cortina | superG femminile | trionfo di Lara Gut

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildisi apre con un pronostico rispettato, la vittoria diGut-Behrami, dominatrice della specialità durante la stagione di Coppa e confermatasi la più abile e veloce anche al. E’ della ticinese la prima medaglia d’oro, grazie al tempo di 1’25?51, per 34 centesimi davanti alla compagna di squadra Corinne Suter, per una doppietta svizzera storica. Mikaela Shiffrin tornava alla velocità senza aver mai gareggiato nella disciplina da ottobre, ed è riuscita ad afferrare un bronzo, dopio l’oro vinto aldi Are di due anni fa.Le azzurre sono rimaste più indietro in classifica, mai in lotta per le medaglie. La migliore è stata Federica Brignone, decima a 1?09 di ritardo dalla Gut-Behrami, seguita da Marta Bassino, 11/a a 1?19.Ancora più indietro Elena Curtoni, 18/a a ...