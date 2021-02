Lite Preziosi-Campoccia in assemblea di Lega. Il presidente del Genoa: “Siamo amici” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si parla di un clima molto teso quello di oggi durante l’assemblea della Lega Serie A tenutasi a Palazzo Parigi per discutere delle offerte per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24. In particolare girano voci di una Lite tra il vice presidente dell’Udinese Campoccia, e il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, durante la pausa pranzo, per via della richiesta del patron rossoblù di chiarimenti sulla questione Legata ai fondi di investimento, tema che oggi non era previsto. Uscendo dall’assemblea Preziosi ha dichiarato: “Siamo amici, Siamo affratellati. L’avvocato Campoccia è un amico, è un bravo ragazzo”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si parla di un clima molto teso quello di oggi durante l’dellaSerie A tenutasi a Palazzo Parigi per discutere delle offerte per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24. In particolare girano voci di unatra il vicedell’Udinese, e ildel, Enrico, durante la pausa pranzo, per via della richiesta del patron rossoblù di chiarimenti sulla questioneta ai fondi di investimento, tema che oggi non era previsto. Uscendo dall’ha dichiarato: “affratellati. L’avvocatoè un amico, è un bravo ragazzo”. ...

