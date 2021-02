L’appello di un gruppo di cittadini a Draghi: “Crisi frutto di manovre di palazzo contro la democrazia” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Illustrissimo prof Draghi siamo cittadini consapevoli che l’attuale Crisi sia stata un atto contro la democrazia e il nostro diritto alla rappresentatività in parlamento. Come Lei sa in Italia si è votato il 4 marzo 2018 e ci sono stati dei risultati, il M5s ha raggiunto la maggioranza relativa raccogliendo un terzo dei seggi sia alla Camera che al Senato. Come si può pensare che il diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione italiana alla rappresentanza venga minato da azioni prevaricatrici che di fatto annullano il risultato delle elezioni con strumenti che non abbiamo timore di definire manovre di palazzo fatte contro la democrazia e il diritto a essere rappresentati al parlamento e al governo. Chiediamo pertanto a Lei in quanto ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Illustrissimo profsiamoconsapevoli che l’attualesia stata un attolae il nostro diritto alla rappresentatività in parlamento. Come Lei sa in Italia si è votato il 4 marzo 2018 e ci sono stati dei risultati, il M5s ha raggiunto la maggioranza relativa raccogliendo un terzo dei seggi sia alla Camera che al Senato. Come si può pensare che il diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione italiana alla rappresentanza venga minato da azioni prevaricatrici che di fatto annullano il risultato delle elezioni con strumenti che non abbiamo timore di definiredifattelae il diritto a essere rappresentati al parlamento e al governo. Chiediamo pertanto a Lei in quanto ...

