Il decalogo dell’amore moderno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’incontroPrendiamo il caso di un incontro in metropolitana, o su un autobus, o davanti allo sportello di una banca, oppure ancora in un bar, al mattino, mentre si anela, ancora assonnati, il primo caffè della giornata. Un giovane uomo (Lucas), sui trenta, in piedi davanti al bancone, aspetta il suo americano nero. A un tavolino, poco dietro, e seduta una giovane donna (Margherita), anch’ella intorno ai trenta, che lui, entrando, non ha notato. La giovane donna si alza, si avvicina al banco e chiede un altro espresso. Lui sente la sua voce e si gira d’istinto per guardarla. Nota il suo profilo, la lucentezza dei capelli castani lisci … Lei intanto avverte gli occhi di lui addosso e si gira. I loro sguardi si incrociano come quelli di gatti nel buio, e lei – da questo momento in poi, che un qualunque dio possa aiutarli – gli sorride distendendo le labbra che ora a lui appaiono carnose e d’un naturale color ciliegia. Ricambia il sorriso come colto da sonnambulismo: il viso agisce a sua insaputa. Quella ragazza, quel suo modo di essere perfetta nell’imperfezione di un mattino, lo sta schiantando.