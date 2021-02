Governo, Salvini: “Se Draghi dice ‘c’è bisogno di te’, ci sono” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sui ministri del Governo Draghi “io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggio sono quelli che sono, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno”. Matteo Salvini, leader della Lega, a Porta a Porta si esprime così sul nascente esecutivo. “Se Draghi dirà c’è ‘bisogno di te per dare una mano’, io ci sono. Se dirà c’è bisogno di Tizio e Caio della Lega va bene”, aggiunge il leader della Lega. “Non mi alzo con la speranza di fare ministro, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a Draghi, ‘la fiducia è in lei, non avrà liste e richieste’. Ma come Lega se diamo la fiducia contiamo di partecipare alla rinascita del Paese”, prosegue. “Su ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sui ministri del“io non so nulla, diamo fiducia a un progetto. I compagni di viaggioquelli che, patti chiari e amicizia lunga, non andrà avanti in eterno, le vie si separeranno”. Matteo, leader della Lega, a Porta a Porta si esprime così sul nascente esecutivo. “Sedirà c’è ‘di te per dare una mano’, io ci. Se dirà c’èdi Tizio e Caio della Lega va bene”, aggiunge il leader della Lega. “Non mi alzo con la speranza di fare ministro, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a, ‘la fiducia è in lei, non avrà liste e richieste’. Ma come Lega se diamo la fiducia contiamo di partecipare alla rinascita del Paese”, prosegue. “Su ...

fattoquotidiano : Governo, Fornero a La7: “La conversione di Salvini per Draghi? Senza pudore. Chieda scusa agli immigrati per suo tr… - lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - Rinaldi_euro : Matteo Salvini, i deliri di 'Repubblica' sul leghista nel governo Draghi: il titolo con cui si coprono di ridicolo - AndreaMarano11 : RT @lauraboldrini: Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alleanza… - Paoletto003 : RT @beniapiccone: Caro @matteorenzi, I miei più vivi complimenti. Questo è un vero scacco matto. Con una sola mossa hai: - cacciato un gov… -