Governo Draghi, perché per me la base M5S dovrebbe votare Sì su Rousseau. E non dividersi (Di giovedì 11 febbraio 2021) di Giuliano Checchi Da un anno, i poteri economici che pulsano dietro le quinte della politica, cercavano di piazzare al Governo Mario Draghi. Il Covid ha ritardato il progetto, ma alla fine, com’era prevedibile, ci sono riusciti. E quasi tutto l’arco politico, dalla Lega antieuropeista, a Forza Italia, al Pd, ha già detto Sì senza condizioni. Resta fuori solo Fratelli d’Italia, che non può permettersi di rinnegare il suo sovranismo da un giorno all’altro. E poi c’è il M5S, che ancora non ha preso una posizione chiara. Mario Draghi rappresenta tutto quanto il M5S ha sempre combattuto. Solo per questo, il No sarebbe la prima logica reazione. Ed anche per me, in effetti lo è stata. Se poi si fossero aggiunti, l’uscita di scena definitiva di Giuseppe Conte e il Governo tecnico, non sarebbe stato ammesso il minimo dubbio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) di Giuliano Checchi Da un anno, i poteri economici che pulsano dietro le quinte della politica, cercavano di piazzare alMario. Il Covid ha ritardato il progetto, ma alla fine, com’era prevedibile, ci sono riusciti. E quasi tutto l’arco politico, dalla Lega antieuropeista, a Forza Italia, al Pd, ha già detto Sì senza condizioni. Resta fuori solo Fratelli d’Italia, che non può permettersi di rinnegare il suo sovranismo da un giorno all’altro. E poi c’è il M5S, che ancora non ha preso una posizione chiara. Mariorappresenta tutto quanto il M5S ha sempre combattuto. Solo per questo, il No sarebbe la prima logica reazione. Ed anche per me, in effetti lo è stata. Se poi si fossero aggiunti, l’uscita di scena definitiva di Giuseppe Conte e iltecnico, non sarebbe stato ammesso il minimo dubbio. ...

