Gallinari da record | primo italiano a superare quota 10000 punti in carriera

Il cestista azzurro raggiunge l'importante traguardo grazie agli 11 punti messi a segno contro Dallas che però non hanno evitato la sconfitta Danilo Gallinari è il primo cestista azzurro a superare quota 10000 punti in carriera. Il traguardo è stato raggiunto nella notte durante la sfida tra Dallas e Atlanta. Nonostante la formazione di Gallinari abbia perso per 118-117 in un match combatutto, l'azzurro è riuscito a mettere a segno 11 punti che gli hanno permesso di raggiungere la soglia simbolica dei 10mila punti in carriera, risultato mai raggiunto finora da altri azzurri.

Gli Hawks si arrendono per 118 - 117 sul parquet dei Dallas Mavericks nonostante i 33 punti di Collins e gli 11, in 30 minuti di impiego, di Danilo Gallinari, a referto anche con 3 rimbalzi e 3 ...

Terzo successo di fila al supplementare per i campioni in carica (25 punti James) che piegano 114 - 113 Oklahoma City e si confermano secondi a Ovest ...

Danilo Gallinari sigla un importante record: l’azzurro è il primo italiano di sempre a superare quota 10.000 punti in NBA. Il giocatore di Atlanta ha conseguito questo risultato nella sfida di questa ...

In una notte ricca di emozioni sul parquet e illuminata dalle stelle LeBron James e Giannis Antetokounmpo c'è gloria anche per Danilo Gallinari. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano è infatti il pri ...

