Flavio Briatore irriconoscibile | cambio look | i fan “Mostri 10 anni in meno!”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un vero e proprioper l’imprenditoreche si è mostrato ai suoi fan decisamente diverso e “ringiovanito” Continua a far parlare di see questa volta al centro del pettegolezzo è finito il suo nuovo. Nulla di eclatante ma come sempre l’imprenditore sa come scatenare i suoi fan. L'articolo proviene da Leggilo.org.

WowNotizie : La lettera di Flavio Briatore all’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Gf Vip. Ecco cosa ha scritto - infoitcultura : Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci insieme finalmente: la situazione - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, compleanno e gesto a sorpresa di Flavio Briatore - infoitcultura : Flavio Briatore: il cambio di look alla moda lo riporta nel passato – FOTO - infoitcultura : Flavio Briatore irriconoscibile, clamoroso cambio di look: 'Hai tagliato 10 anni' -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

La ex moglie diaveva avuto un acceso scontro con Giulia Salemi con tanto di accusa di scrocco rivolta alla giovane influencer: Cosa devo dire, che chiamava cento volte ché non voleva ......smentisce inoltre di avere inizialmente caldeggiato il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci solo con lo scopo di approfittare dei benefici dei quali gode la ex moglie di. " ...Dopo Al Bano e Romina, è il momento di Flavio ed Eli. E bastata una foto pubblicata da Briatore su Instagram, una foto in cui ...Elisabetta Gregoraci non è da sola nel letto: chi c'è con lei? Ecco l'indizio nella foto che ha pubblicato su Instagram.