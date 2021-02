Ferragnez come Casa Vianello su Amazon Prime: arriva il docu-reality? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Abbiamo guardato la loro vita e siamo entrati in Casa loro attraverso i social, abbiamo visto come hanno vissuto la pandemia, cosa hanno fatto e cosa hanno detto, tra filmini delle nozze, ecografie della gravidanza e giornate in studio per creare canzoni. E, diciamo la verità, la famiglia Ferragnez, alla fin fine, ci piace. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › Coronavirus, Giuseppe Conte telefona ai Ferragnez: «Aiutatemi a esortare i ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Abbiamo guardato la loro vita e siamo entrati inloro attraverso i social, abbiamo vistohanno vissuto la pandemia, cosa hanno fatto e cosa hanno detto, tra filmini delle nozze, ecografie della gravidanza e giornate in studio per creare canzoni. E, diciamo la verità, la famiglia, alla fin fine, ci piace. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › Coronavirus, Giuseppe Conte telefona ai: «Aiutatemi a esortare i ...

fswordice : @FulvioPaglia Io fossi draghi riceverei i ferragnez. Così, come sfregio al codacons - annapisapasini : Sogno della mia vita: avere una casa come quella dei Ferragnez. Watch me fare più lavori possibili per avere una ca… - Alt_Em_End : E chi è quello che non si becca l'hype da Giulia? Che c'ha pure il link sbagliato nelle storie di lei? Uno a caso.… - killehm : Basta, come fanno Fedez e Chiara a essere così perfetti insieme Io non li supererò mai ?????? #ferragnez - andreme_ : Ogni tanto penso a come hanno arredato casa i ferragnez e mi chiedo: perché -