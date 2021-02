Emil | morto a 8 anni un mese fa | non è stato seppellito | non c' è posto a Pavia per un bimbo musulmano

laviniamainardi : RT @globalistIT: Una storia terribile che la dice lunga su che paese siamo diventati... - globalistIT : Una storia terribile che la dice lunga su che paese siamo diventati... - Emil_io76 : RT @Super3mp: La Juventus aveva 10 diffidati, solo uno salterà la finale. l'Inter ne aveva 6, salteranno la finale in 23. Ventitré! Il c… -

Non si trova una soluzione su dove seppellire un bambino. Questo è il nuovo, squallido episodio che va in scena a Pavia dove il 19 gennaio scorso, 8 anni, èsoffocato a causa di un banale e tragico incidente: la sua felpa è rimasta impigliata in una maniglia.era originario dell'Azerbajan, quindi musulmano. E dopo quasi un mese ...aveva 8 anni. Il 19 gennaio scorso èsoffocato in un banale quanto tragico incidente: la sua felpa era rimasta impigliata in una maniglia. Il piccolo era originario dell'Azerbaijan. A oltre ...Per il momento, gli appelli al sindaco e alla giunta (di destra) di Pavia sono caduti nel vuoto. Ora l'appello è stato girato al Comune di Vigevano, anche in questo caso retto da una giunta di destra.