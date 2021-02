Elon Musk e Bitcoin: un’inquietante storia d’amore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Elon Musk colpisce ancora: dopo aver rivoluzionato il mondo dell’automobile e dello spazio, ora pensa alla criptovaluta. Lo scorso 8 febbraio il gendarme della borsa americana ha rivelato di aver investito attraverso la sua società Tesla, circa 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Un annuncio che ha generato non pochi malumori. Tesla e Bitcoin: scelta incoerente? Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021)colpisce ancora: dopo aver rivoluzionato il mondo dell’automobile e dello spazio, ora pensa alla criptovaluta. Lo scorso 8 febbraio il gendarme della borsa americana ha rivelato di aver investito attraverso la sua società Tesla, circa 1,5 miliardi di dollari in. Un annuncio che ha generato non pochi malumori. Tesla e: scelta incoerente?

MarcoScafati1 : #ElonMusk, al lavoro su un’autobiografia per raccontare l’avventura di #Tesla e #spacexstarship… - MoliPietro : Elon Musk e Bitcoin: un’inquietante storia d’amore - Digitaldojoit : ?? Come ha fatto Elon Musk a diventare uno dei principali imprenditori al mondo? Chi ha seguito la Masterclass di… - InvestingItalia : Bitcoin, 'una moneta per dominarle tutte': l'ultimo tweet di Elon Musk - - Marc852835993 : RT @Sara_14Jun: Pregiudicato padre di figlia con precedenti per droga e figlio indagato per stupro di gruppo chiede la fedina penale a Drag… -