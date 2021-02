Droga a domicilio, arrestati due giovani: uno è minorenne (Di giovedì 11 febbraio 2021) I carabinieri della 'squadra Lupi' del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato due giovani di Motta Sant'Anastasia, uno di 17 e l'altro di 20 anni, perché ritenuti responsabili di ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 11 febbraio 2021) I carabinieri della 'squadra Lupi' del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato duedi Motta Sant'Anastasia, uno di 17 e l'altro di 20 anni, perché ritenuti responsabili di ...

MarcoADurso : #Motta Sant’Anastasia: due giovani avevano avviato “un’attività” di #droga a #domicilio, arrestati | #Catania - NoiTv : Droga consegnata a domicilio: un arresto e quattro perquisizioni - LiveSicilia : Recapitano droga a domicilio: in arresto due giovani - LetiziaFirenze : Droga consegnata a domicilio durante il lockdown, blitz della Squadra Mobile - Luccaindiretta - ilmetropolitan : ??????#Arezzo. #Droga spedita a domicilio. Sequestrati 10 kg di #marijuana nascosta in federe per #cuscini -

Ultime Notizie dalla rete : Droga domicilio Droga a domicilio, arrestati due giovani: uno è minorenne

... due giovani avevano intrapreso una redditizia attività di 'pusher a domicilio', usanza questa che ... I due spacciatori, che sarebbero stati soliti portare con loro minime quantità di droga per poter ...

Arrestato la settimana scorsa viene trovato ancora in possesso di droga dopo quattro giorni

Il giovane era stato arrestato mercoledì 3 febbraio quando aveva venduto 'delivery' ovvero con consegna a domicilio, una dose di droga ed era stato trovato con 60 grammi di marijuana, già divisa in ...

Droga spedita a domicilio in pacchi, sequestrati dieci chili LA NAZIONE Arrestato la settimana scorsa viene trovato ancora in possesso di droga dopo quattro giorni

Nel giro di pochi giorni si è reso protagonista di due episodi inerenti la droga: un arresto e una denuncia per spaccio. Si tratta del 22enne di Cossato che martedì pomeriggio è stato trovato nuovamen ...

Droga consegnata a domicilio: un arresto e quattro perquisizioni

Stroncato dalla Polizia di Stato un giro di spaccio di droga tra Viareggio e Pietrasanta, arrivato perfino alle consegne a domicilio durante la quarantena. Le indagini, durate circa un anno, hanno por ...

... due giovani avevano intrapreso una redditizia attività di 'pusher a', usanza questa che ... I due spacciatori, che sarebbero stati soliti portare con loro minime quantità diper poter ...Il giovane era stato arrestato mercoledì 3 febbraio quando aveva venduto 'delivery' ovvero con consegna a, una dose died era stato trovato con 60 grammi di marijuana, già divisa in ...Nel giro di pochi giorni si è reso protagonista di due episodi inerenti la droga: un arresto e una denuncia per spaccio. Si tratta del 22enne di Cossato che martedì pomeriggio è stato trovato nuovamen ...Stroncato dalla Polizia di Stato un giro di spaccio di droga tra Viareggio e Pietrasanta, arrivato perfino alle consegne a domicilio durante la quarantena. Le indagini, durate circa un anno, hanno por ...