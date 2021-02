Divieto di spostamento tra Regioni scade il 15 febbraio ma potrebbe essere prorogato

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Attesa per i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo la fondazione Gimbe incombono le varianti, i casi dell'epidemia sono ancora troppo alti. Probabile la proroga di una o due ...

Corriere : Il 15 febbraio termina il divieto di spostamento tra le Regioni. La decisione tra prorogare lo stop alla circolazio… - Corriere : ?? Prorogare il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la… - rtl1025 : ?? L'#AltoAdige lunedì 8 febbraio torna in #lockdown. Chiusi i negozi, didattica a distanza, divieto di spostamento… - Notiziedi_it : Bonaccini: “I governatori chiedono la proroga del divieto di spostamento tra regioni” - stefanodirusso1 : Prorogare il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la de… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto spostamento

Attesa per i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo la fondazione Gimbe incombono le varianti, i casi dell'epidemia sono ancora troppo alti. Probabile la proroga di una o due ...Prorogare ilditra le regioni , anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la decisione che sarà presa oggi dal governo dopo l'incontro con i governatori, che chiederanno ..."L'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla". Lo ha dichiarato il presidente dell'Emi ...“L’orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orie ...